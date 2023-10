Paulina Gałązka otwarcie o zdrowiu psychicznym. Korzysta z terapii

Różowy Październik to akcja, która trwa od blisko 30 lat. Przede wszystkim chodzi w niej o uświadamianie, szczególnie damskiej części społeczeństwa, na temat profilaktyki w kierunku raka piersi. Nie bez powodu też symbolem akcji jest różowa wstążka. W przedsięwzięcie od lat angażują się artystki, gwiazdy i celebrytki. Panie zachęcają, zazwyczaj na swoim przykładzie, do regularnych badań i przypominają, jak ważna jest profilaktyka. Do tego grona należy Paulina Gałązka. Aktorka w ostatniej rozmowie z Plejadą opowiedziała o tym, że systematycznie dba o swoje zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne.