Paulina Holtz ma 44 lata i nie wstydzi się swoich zmarszczek. Opublikowała zdjęcie

Co na to jej fani? "Ładnie pani dziś wygląda pani Paulino ", "Pani wygląda na kilkanaście lat mniej, nawet bez makijażu, poważnie", "Perfekcja to wspaniały kierunek, ale cel niemożliwy do osiągnięcia. Bycie sobą to najlepsza możliwa opcja" - pisali.