Paulina Koziejowska pokazała się w bikini. Fani: "wyglądasz jak 20-latka"

Paulina Koziejowska to dziennikarka show-biznesowa, która i w samej branży i w pracy w telewizji ma już niemałe doświadczenie. Ale realizując się w tej pracy udowadnia, że nadal "dopiero się rozkręca" i ma apetyt na to, by zrobić jeszcze wiele. Oprócz tego w sieci funkcjonuje jako influencerka. Na instagramie nie tylko komentuje poczynania znajomych, ale stara się też inspirować swoich fanów.