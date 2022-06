Paulina Koziejowska pręży się w skąpym wdzianku na plaży nad Bałtykiem. Co za dekolt!

Paulina Koziejowska na co dzień pracuje w Warszawie. Jednak ostatni weekend postanowiła spędzić w Trójmieście. Wykorzystała idealną pogodę, by poplażować na gdańskich Stogach. Wysoka temperatura i prażące słońce zrobiły swoje - Koziejowska odpoczywała ubrana tylko w skąpy czerwony kostium kąpielowy. Pokazała go w całej okazałości.