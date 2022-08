Paulina Koziejowska wróciła z wakacji. Ma pourlopową depresję

"Pourlopowa depresja - w psychologii mowi się o takim zjawisku. Jak długo po wakacjach dochodzicie do siebie i w pełni wracacie do rzeczywistości? Ja już piąty dzień jestem w PL i jest jakoś bardzo ciężko. Jak sobie z czymś takim radzicie? Ja zaczęłam planować jakieś weekendowe wypady, a także mam kilka pomysłów na samodoskonalenie, o czym niebawem będę wam opowiadać. Ściskam wszystkich, którzy są na wakacjach, planują je, a najbardziej tych, którzy dopiero co wrócili w urlopu!" - napisała.