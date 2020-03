Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka mają trudny czas. Muzyk nie jest zadowolony

To duża zmiana dla gwiazdy. Jeszcze niedawno Paulina Krupińska miała plany, aby razem z dziećmi i mężem, Sebastianem Karpielem-Bułecką przenieść się na stałe na Podhale.

- Chcemy to zrobić dla dzieci. Tam mają przestrzeń i kontakt z naturą - mówiła Paulina w jednym z wywiadów.

- Praca w "Dzień Dobry TVN" potrafi być męcząca. Oznacza brak życia towarzyskiego, bo trzeba spać w innych godzinach niż reszta znajomych. Poza tym należy poświęcić wiele godzin na przygotowanie się do wywiadów z gośćmi z różnych dziedzin. Wszystko po to, by móc rozmawiać i z profesorem, i z aktorem, i z kucharzem. Niby Paulina będzie na wizji przez jeden dzień w tygodniu, ale rzeczywistość jest o wiele mniej kolorowa - zdradza osoba z produkcji.