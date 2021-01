Tłumaczy się z wypadu na narty. "Nie szusowałam, tylko chodziłam"

Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalili się na Instagramie, że mimo zamkniętych ośrodków narciarskich, stoków i wyciągów, świetnie się bawili na wycieczce narciarskiej. Oprócz zachwytów fanów szybko pojawiły się komentarze, że im wolno więcej, bo zwykli Polacy musieli zrezygnować z białego szaleństwa przez ograniczenia obowiązujące go 17 stycznia.

- Kochani, pytacie, czy dla nas wyjątkowo stoki są otwarte. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś dla nas otworzył stok, kiedy są takie obostrzenia do 17 stycznia. Spadło jednak trochę śniegu i można chodzić na skitourach (połączenie nart biegowych i zjazdowych – dop. red.) – wyjaśniła Krupińska na InstaStory.

Później zamieściła też odnośnik do krytycznego artykułu, w którym zarzucano jej, że "szusuje na nartach".

"To jest klasyczne wprowadzanie ludzi w błąd. Nie szusuję na nartach z rodziną, bo stoki są zamknięte do 17 stycznia. Wczoraj wchodziłam w góry na skitourach, co jest normalnie dozwolone jak spacer" – pisała prowadząca "Dzień Dobry TVN".