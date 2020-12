Paulina Krupińska opowiedziała o mężu. Jaki na co dzień jest Sebastian Karpiel-Bułecka?

Dodatkowo para zajęta jest wychowywaniem dwójki dzieci, 5-letniej Antosi i 3-letniego Jędrzeja, a w planach mają jeszcze jedną pociechę. - Nie ukrywamy, że myślimy o trzecim dziecku. Sebastian śmieje się, że dobrze by było zrealizować ten plan przed jego 45. urodzinami, żeby nie był starym ojcem. Między Tosią a Jędrkiem jest nieduża różnica wieku i kolejny mały człowiek to byłby przepiękny prezent - mówiła Krupińska w rozmowie z Pomponikiem.

W wywiadzie dla Agaty Młynarskiej w programie "Agata się kręci w stylach" Paulina Krupińska opowiedziała o początkach swojego rodzicielstwa. - Jak zaczęliśmy się spotykać, to pół roku później zaszłam w ciążę i w święta to był czas, kiedy powiedzieliśmy naszym rodzinom, że jestem w ciąży. Chyba moim rodzicom powiedzieliśmy ciut wcześniej, ale tak, te święta były niezwykłe - rozpoczęła.

Następnie zdradziła, jakim ojcem jest Sebastian Karpiel-Bułecka. - Powiedział do mnie "Paula od marca jestem kurem domowym". Bardzo doceniłam jego obecność, wcześniej był bardzo zaangażowanym ojcem, wstawał do dzieci, chodził z nimi na spacery, kąpał, usypiał, ale teraz przyznam, że on jest bardziej zaangażowany. Tośkę zabrał na narty, wczoraj był z nią na łyżwach. Każdego dnia on je organizuje, animuje te nasze dzieciaki - wyznała Krupińska.