Paulina Krupińska pozowała w sukni ślubnej. Wdała się w dyskusję z internautami

Paulina Krupińska dziś jest prezenterką z pokaźnym doświadczeniem, ale w przeszłości była modelką i miss. Do dziś od czasu do czasu wraca do swojego wcześniejszego zawodu i bierze udział w sesjach zdjęciowych. Tym razem zaskoczyła swoich fanów, bo pokchwaliła się fragmentem stylowej sesji, w której pozowała... w sukni ślubnej.