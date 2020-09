Paulina Młynarska o ślubie swojej córki: "Uśmiałyśmy się czytając te głupoty"

- To było prywatne wydarzenie na prywatnej imprezie, a portale plotkarskie wyciągnęły sobie bardzo daleko idące wnioski - oznajmiła dziennikarka. - Nie mam zamiaru tego w żaden sposób komentować. Powiem tylko tyle, że wszystkie trzy: ja, moja córka i żona mojej córki uśmiałyśmy się bardzo, czytając te głupoty, które wypisują portale. No ale taka jest rola portali, że one wypisują głupoty, a my się możemy z tego śmiać - wyjaśniła Młynarska.