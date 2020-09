Paulina Młynarska o tym, co oznacza powrót dzieci do szkół dla samotnych rodziców

1 września jest pierwszym dniem nowego roku szkolnego. Powrót do szkół będzie jednak nieco inny niż zazwyczaj. Mimo że placówki otwierają swoje bramy, to uczniów będą obowiązywać pewne zasady. Wszystko po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Rodzice, którzy pracują na pełen etat i mają wsparcie partnera bądź partnerki, mogą podzielić swoje obowiązki. Dotyczy to odwożenia najmłodszych do szkoły i odbierania ich z niej. Rzadko się jednak mówi o tym, co oznacza to dla rodziców, którzy wychowują dzieci w pojedynkę.