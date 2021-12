Paulina Młynarska oburzona słowami Lubomirskiego. "Co trzeba mieć w głowie?"

Foie gras to danie z otłuszczonych wątróbek gęsich lub kaczych. Zwierzęta przez swoje (krótkie) życie są trzymane w klatkach, tuczone i karmione przez rurę wpychaną przez przełyk prosto do żołądków, co czyni z tego dania prawdziwy owoc tortur. W czasach, gdy edukuje się konsumentów, by nie kupowali jajek od kur klatkowych, mówienie o foie gras jest totalnie niezrozumiałe. W Polsce obowiązuje zakaz takiego tuczu zwierząt.