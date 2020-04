Paulina Młynarska zabrała głos ws. wyborów. Mówi stanowcze "nie"

Od długiego czasu w Polsce dyskutuje się na temat wyborów prezydenckich, które planowane były na maj. W związku z pandemią koronawirusa wielu obywateli liczy na to, że termin ten ulegnie zmianie. Władze mają odmienne zdanie na ten temat i planują, jak można przeprowadzić je zdalnie.

"Również nie zamierzam głosować w tym cyrku, ale obawiam się, że oni i tak powiedzą, że frekwencja była, a wybory uznane!",

"To jest sytuacja jak w patologicznej rodzinie - my sobie radzimy nie dzięki temu, że mamy rząd tylko pomimo tego, że go mamy",

"Jak zawsze zdani na siebie".