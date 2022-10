Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata. Przetrwali razem trudne chwile

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski spotkali się w telewizji na początku lat 90., kiedy ona była już uznaną prezenterką, a on dopiero zaczynał w redakcji sportowej. Później tylko on został w TVP, gdzie pracuje do dziś. Pobrali się w 1996 r. po kilku miesiącach związku, a rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn Franciszek.