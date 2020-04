Paulina Smaszcz-Kurzajewska rozwiodła się na pierwszej rozprawie. Zdradza, jak to zrobić

- Jest jedna odpowiedź: szacunek! Mam do Macieja ogromny szacunek – przez 23 lata byliśmy małżeństwem, a w związku przez 25 lat. Nie zapominam o czasie, kiedy byliśmy bardzo szczęśliwi, i o tym, że Maciek jest ojcem moich dzieci. One go kochają. Nie widzę więc najmniejszego powodu, by ze sobą walczyć czy się nienawidzić - powiedziała Smaszcz-Kurzajewska w rozmowie z "Party".

- Jacek Walkiewicz, który jest wybitnym psychologiem, powiedział mi kiedyś: "Paulina, jak się potkniesz, to się przewrócisz. A jak się przewrócisz, to trochę poleżysz". Zadałam mu wtedy pytanie: "No tak, a jeśli nie będę miała siły wstać?". On mi na to: "Spokojnie, poleżysz, odpoczniesz i znów wstaniesz". Dałam sobie więc czas na przemyślenia i przeżycie smutku - powiedziała.