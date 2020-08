Paulina Smaszcz rozstała się z Rafałem Krauze. Rozprawia się z nim w ostrych słowach

Gdy po 23 latach zakończyło się małżeństwo Smaszcz z Kurzajewskim, oboje byli przykładem na to, jak załatwiać swoje sprawy z klasą. Teraz Paulina obrała zgoła odmienną technikę i na swoim ostatnim byłym nie zostawia suchej nitki!

Z "tajemniczym biznesmenem" czyli Rafałem Krauze zaczęła spotykać się na początku lata. Dziś ich wspólne zdjęcia zniknęły z Instagrama, ale za to na Facebooku pojawiło się obszerne oświadczenie. Smaszcz przekonuje w nim, że musiała posunąć się do publikacji, by wreszcie wyjaśnić wszystko.