Paulina Smaszcz skomentowała dramat pani Joanny. Uderzyła w rządzących polityków

Paulina Smaszcz, niegdyś popularna dziennikarka, prowadzi na co dzień warsztaty coachingowe dla kobiet. Z przykrością stwierdziła, że to, w jaki sposób została potraktowana pani Joanna, po zażyciu tabletki poronnej, nie jest rzadkością. Smaszcz zna to upokorzenie kobiet.