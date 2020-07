Paulina Smaszcz zakochana. "Od Rafała słyszę, że jestem taka, jakby chciał"

- To, co go wyróżnia na tle innych mężczyzn, to ogromne otwarcie na świat, na ludzi i na ich różnorodność. Jest niezwykle empatyczny, wrażliwy na drugiego człowieka. Jeśli chodzi o mnie, to poczułam, że mogę być w życiu najpiękniejsza, najwspanialsza, najinteligentniejsza, najcudowniejsza. Mam akceptację na mnie, na moje szaleństwo, samodzielność, moje ostre wyrażanie opinii, ale też moją wrażliwość. Czuję, że mogę wszystko. Od Rafała słyszę, że jestem taka, jakby chciał, że nie chce innej. Mam ogromne poczucie akceptacji - wyznała w rozmowie z Plejadą.