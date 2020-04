Odcina się od przeszłości. Zmieniła nazwisko

Paulina Smaszcz dokonała jeszcze jednej formalności. Wróciła do panieńskiego nazwiska. Potwierdza to fakt, że od jakiegoś czasu na jej profilach w w mediach społecznościowych nie widzimy już nazwiska Kurzajewska.

- Czas trwania takiej procedury to 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku. Natomiast w normalnej sytuacji coś takiego, jak zmiana nazwiska, załatwiane jest od ręki. Teraz musiało to trochę potrwać ze względu na epidemię. Koronawirus to ogromne wyzwanie dla urzędów i dla ludzi, którzy muszą coś załatwić. (...) Współczuje urzędnikom, którzy działają w dobie koronawirusa, bo to naprawdę jest dla nich utrudnienie. Jak nic nie załatwiamy, to nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne są kolejki. Nie wynika to oczywiście z niechęci urzędników, ale z nowych procedur, jakie muszą przestrzegać - przyznała.