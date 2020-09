Paulina Sykut-Jeżyna korzysta z ostatnich chwil lata. Promienieje!

Paulina Sykut-Jeżyna to prezenterka charyzmatyczna, profesjonalna i urzekająca urodą. Trzeba przyznać też, że to jedna z najlepiej ubranych osobowości telewizyjnych. Stylizacje dobiera zawsze odpowiednio do okazji. Prywatnie zaś pozwala sobie na dużo więcej luzu, a czasem i na dużo odważniejsze stroje. Szczególnie latem, gdy wszyscy odsłaniają zdecydowanie więcej ciała.