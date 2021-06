O ich ślubie było naprawdę głośno. Wszyscy patrzyli na pannę młodą

- 10 lat temu, gdy braliśmy ślub, to wszystko działo się w takim pędzie, przygotowania do ślubu były tak intensywne. Ledwo wyrobiłam się, żeby zabrać wszystkie rzeczy z Warszawy i przejechać do Puław. Byłam jeszcze chora, płakałam, że nie zdążę usadzić gości. Emocji było bardzo dużo i wszystko było takie stresujące. Pomyślałam wtedy, kiedyś tę przysięgę odnowimy i to już będzie na spokojnie – opowiedziała serwisowi.