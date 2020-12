Pokazała przygotowania do świąt. Uwagę zwraca imponujące wnętrze

Odliczanie do świąt Bożego Narodzenia już trwa. W wielu miastach rozbłysły, choć z powodu oszczędności, skromniejsze niż zazwyczaj, iluminacje, a w wielu domach rozpoczęły się przygotowania do najbardziej wyczekiwanych w roku świąt. Świątecznej aurze dało się też ponieść wielu celebrytów, którzy raz po raz pokazują w mediach społecznościowych, jak przygotowują się do gwiazdki. Imponującą, a nawet ekstrawagancką, choinkę ma w swoim domu m.in. Joanna Przetakiewicz. Udekorowane drzewko ma już też Małgorzata Rozenek-Majdan. Dziennikarka Polsatu, Paulina Sykut, zdradziła z kolei, że rozpoczęła produkcję pierniczków.