Paulla nie będzie się szczepić na koronawirusa

- To dla mnie przerażające, że przez narodową izolację ludzie się od siebie oddalają, dziwnie na siebie patrzą. Ostatnio zdarzyło mi się być na moment w galerii handlowej i wchodząc do niej, miałam maseczkę w ręce. Spojrzenia ludzi, którzy się patrzyli na mnie, że idę bez tej maseczki... To mi się nie podoba i budzi we mnie niepokój. Wiem, że są momenty, kiedy trudno to opanować i rozumiem, że mamy dużo lęku i strachu, ale takie wrogie patrzenie na siebie nawzajem nie pomaga. Zastanawiam się, czy to się zmieni i wróci do normy, czy musimy nauczyć żyć w innej rzeczywistości. Obawiam się i obstawiam, że już nigdy nie będzie do końca tak, jak było dotąd.