Paulla w Opolu w zachwycającej kreacji. Wyglądała zjawiskowo

Angelika to absolwentka Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie oraz Międzynarodowego Biznesu na Uniwersytecie Łódzkim, laureatka pierwszego miejsca w XVIII edycji międzynarodowego konkursu dla projektantów OFF Fashion Kielce "MUZA" w 2016 roku i finalistka wielu konkursów. Jej projekty znane są z bezkompromisowego podejścia do jakości. To prawdziwa sztuka krawiecka, która bierze swój początek z doskonałych tanin.