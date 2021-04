Paulla został zaatakowana na koncercie. Pogryzł ją fan

- Zdarzały się różne sytuacje. Raz zostałam ugryziona w policzek. To był dla mnie stres. Bo ja generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiona do ludzi. Staram się na koncertach zawsze wpuszczać kogoś z widowni na scenę. Osoby, które przychodziły na moje koncerty wiedzą, że tak było. I raz nie uzgodniłam tego z panami z ochrony. W pierwszym rzędzie przy barierkach był niepełnosprawny pan o kulach. Pamiętam, że go wpuściłam. Ludzie się z niego śmiali, szturchali. Zawołałam go, ochrona nie zdążyła go wpuścić, on przeszedł przez barierki, wszedł do mnie na scenę i się przytulił. Ja go przytuliłam i on mnie ugryzł w policzek. Nagle zaczęła lecieć mi krew. Ochroniarze go zabrali. Krzywdy mi wielkiej nie zrobił, po prostu ugryzienie. Ale było to bardzo dziwne - wyznała.