Paweł Deląg o synu: "Piękny wewnętrznie człowiek"

Paweł Deląg ma powody do dumy! Jego syn, Paweł Deląg Junior, odziedziczył po nim talent. Ostatnio pracowali nad wspólnym filmem.

- Jest dużą indywidualnością. To piękny wewnętrznie człowiek, wrażliwy, myślący. Jest młody, ma teraz czas, by doświadczać różnych rzeczy, eksperymentować, ale też osiągać to, co sobie planował - czytamy rozmowę z gwiazdorem w "Dobrym Tygodniu".