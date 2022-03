Paweł Deląg skomentował wizytę Morawieckiego i Kaczyńskiego w Kijowie. "Odważnie! A rozsądek?"

Paweł Deląg w obliczu wybuchu inwazji rosyjskiej na Ukrainę był w rozdarciu. Ma przyjaciół w obu krajach. Nie ma jednak wątpliwości, że to, co się wydarzyło, przekreśliło jego dotychczasową karierę w Rosji. Nie wyobraża sobie, by mógł pracować dalej w rosyjskim przemyśle filmowym.