Paweł Królikowski jest w szpitalu. Kilka tygodni temu mówił o raku

Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia do polskich mediów dostała się niepokojąca informacja: Paweł Królikowski znowu jest w szpitalu. Kilka tygodni temu opowiadał o walce z chorobą.

– Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy. Nie chcę o tym więcej mówić. Życzę wszystkim tym, których dotyka taka choroba, żeby przyszedł taki moment, żeby przeżyli tę chorobę i zyskali znowu zdrowie - powiedział Paweł Królikowski w rozmowie z "Faktem" na początku października.