Paweł Małaszyński o "Magdzie M.". Joanna Brodzik po castingu powiedziała, że go "nienawidzi"

Paweł Małaszyński należy do grona bardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. 47-latek ma na koncie występy w wielu produkcjach filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Widzowie z pewnością pamiętają go z roli adwokata Piotra Korzeckiego, wielkiej miłości głównej bohaterki serialu "Magda M.". Małaszyńskiego można też było podziwiać m.in. w "Listach do M.", "Sępie", "Tajemnicy Twierdzi Szyfrów" czy "Katyniu" Andrzeja Wajdy. Wkrótce widzowie zobaczą go zaś w nowej produkcji Polsatu, serialu "Zdrada".