Małaszyński pokazał rodzinę. Nie zrobił tego bez powodu

Paweł Małaszyński sporadycznie pojawia się na szklanym ekranie. Jeszcze rzadziej możemy go zobaczyć w większych produkcjach (ostatnio w 2015 r. w "Listach do M. 2"). Stał się bardziej wybredny w wyborze propozycji i znacznie częściej można go zobaczyć na teatralnej scenie. Twierdzi jednak, że wyszło mu to na dobre - dzięki temu ma więcej czasu dla rodziny.