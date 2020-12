Paweł Małaszyński w żałobie. W te święta życzeń nie będzie

Paweł Małaszyński od zawsze oszczędnie wypowiada się na tematy prywatne. Chroni najbliższych przed medialnym szumem. "Rodzina to najlepsze, co mi się mogło w tym przedziwnym życiu przydarzyć i nic nigdy nie będzie ważniejsze. W zetknięciu z trudnymi okolicznościami zawsze przedkładam dobro osób, które kocham, nad własne” - mówił w rozmowie dla magazynu "Viva!".

Dziś podzielił się jednak smutnymi wiadomościami. Najpierw na swoim publicznym Instagramie napisał: "Wybaczcie ale w tym roku życzeń nie będzie. Uważajcie na siebie i nie poddawajcie się". Niektórzy fani myśleli, że to wyraz ogólnego stosunku do traumatycznego dla wielu okresu pandemii. Inni, już wtedy pisali, że mogą się tylko domyślać, co dzieje się u aktora...