Paweł Małaszyński zasłabł na scenie. Już trzeci raz

Do przykrego zdarzenia doszło podczas przedstawienia "Berek, czyli upiór w moherze". Paweł Małaszyński trafił do szpitala.

43-letni aktor zasłabł we wtorek. "Berek, czyli upiór w moherze" jest wystawiane w Teatrze Kwadrat. Małaszyński zamieścił w swoich social mediach oświadczenie, w którym czytamy:

"Przepraszam wszystkich widzów Teatru Kwadrat. Ostatnie dni stały pod znakiem intensywnych prób i spektakli. Mój organizm pod wpływem infekcji i zmęczenia zwyczajnie odmówił posłuszeństwa. Wrócę do was najszybciej, jak to tylko możliwe".