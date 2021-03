Paweł Tur przywołuje "Wiosnę". Nowy singiel muzyka podbija sieć

"Wiosna" to nowy singiel Pawła Tura. To optymistyczny i wypełniony pozytywną energią utwór, który jest przeciwwagą do pandemicznej rzeczywistości, w której bliskie relacje nabierają jeszcze większego znaczenia. Jak brzmi? Posłuchajcie singla, który na samym YouTube ma już niemal milion odsłon!

Paweł Tur w klipie "Wiosna" Źródło: YouTube