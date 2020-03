Paweł z "Love Island" pokazał zdjęcie sprzed lat: "Każdy chciał być jak Cristiano"

Panowie z "Love Island" bardzo lubią publicznie obnażać swoje ciała. Chwalenie się wyrzeźbionymi sylwetkami nie jest w ich przypadku niczym nowym. Okazuje się, że Paweł Tyburski już kilka lat temu chętnie uwieczniał na zdjęciach swoje umięśnione ciało. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie sprzed lat z opisem sugerującym, że "to były czasy, kiedy każdy chciał być jak Cristano Ronaldo". I choć celebryta nie miał wtedy tak umięśnionego ciała jak teraz, to i tak trzeba przyznać, że zbudowany był świetnie. Mięśnie były ładnie zarysowane, Paweł zdecydowanie nie przesadzał. Porównanie do znanego piłakarza nie pozostaje jednak bez uzasadnienia - podobne było nie tylko ciało, ale przede wszystkim fryzura. Tyburski wyglądał na tyle podobnie do swojego idola, że, patrząc z daleka, można było ich pomylić.