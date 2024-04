Pawlicki i Więdłocha doczekali się drugiego dziecka. Aktor potwierdził plotki na wizji

Agnieszka zaś, mimo że niechętnie wypowiada się na temat macierzyństwa, w rozmowie z "Twoim Stylem" z 2021 roku podzieliła się, że macierzyństwo to dla niej ogromne szczęście. Wyraziła też obawy dotyczące przyszłości świata, w którym będzie dorastać jej córka, ale jednocześnie zapewniła, że wierzy, iż młodsze pokolenia będą miały wystarczająco dużo świadomości, by wprowadzać pozytywne zmiany. Marzeniem Agnieszki jest, by jej córka była niezależna, silna i solidarna z innymi kobietami.