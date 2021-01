Pazura pokazał archiwalne zdjęcie z planu. Fani zachwyceni

"13 posterunek" był hitowym serialem końca lat 90. Otrzymał nominację do Telekamer "Tele Tygodnia". Główną rolę, czyli posterunkowego Cezarego, grał Cezary Pazura. Aktor zdaje sobie sprawę, że fani serialu do dziś lubią wracać do tej produkcji i jego też wzięło na wspomnienia. Pazura opublikował w sieci stare zdjęcie z planu, które zrobił sobie z Andrzejem Niemirskim. Wciela się on w postać komisarza Jana Kota. Na fotografii obaj są w kostiumach z serialu.