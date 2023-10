Pazura zdecydowała się na ostre cięcie. Teraz wyznaje, co było powodem

- Temat fryzury powraca cały czas. [...] Trochę zostałam "przymuszona" do tego, żeby ściąć włosy, bo bardzo mi wypadają. Ale tak naprawdę bardzo. I tak myślę sobie, że to była dobra decyzja, dopóki one mi się wzmocnią, no to tak, będziecie na mnie patrzeć w krótkich włosach - powiedziała żona aktora.