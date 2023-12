Penelope Cruz w kwiecistej sukni czaruje na premierze filmu "Ferrari". Zjawiskowa kreacja

Ostatnio zagrała we wchodzącym niebawem do polskich kin (29 grudnia) filmie "Ferrari". Wcieliła się w postać żony Enzo, Laury. W niedawnym wywiadzie wyjawiła, że żeby przygotować się do tego zadania, przeczytała listy miłosne pary. To pozwoliło jej zrozumieć i jej bohaterkę i relacje, jakie łączyły ją z jej mężem.