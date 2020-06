Perfumy i zapachy na lato 2020. Doradzamy, które wybrać!

Lekkie orzeźwienie czy pociągająca egzotyka? Wybór idealnych perfum to nie taka prosta sprawa, zapach przecież sporo o nas mówi. Przede wszystkim jednak powinien się nam podobać i przywodzić na myśl same dobre wspomnienia. Czym powinny się charakteryzować kompozycje idealne na lato? Jak wybierać perfumy?

Rodzaje zapachów perfum

Każdy produkt (czy to perfumy, czy woda toaletowa) składa się z wielu nut zapachowych, które łączą się ze sobą w różnych proporcjach. O charakterze danych perfum decydują przede wszystkim wiodące nuty, podczas gdy te dodatkowe są tłem. Przykładowe nuty zapachowe to np.:

• kwiatowe – dominują w nich olejki kwiatowe, np. jaśminowe, różane, z bzu czy fiołka;

• owocowe – mogą być słodkie jak wiśnie, brzoskwinie, jabłka czy arbuzy, a mogą być bardziej orzeźwiające dzięki cytrusowym nutom;

• drzewne i orientalne – to nuty, w których dominuje zapach wanilii, drzewa sandałowego, cedru, piżma, cynamonu;

• szyprowe – kluczowy składnik tych zapachów to mech dębowy, ale powinien mieć też nuty cytrusowe (oryginalnie powinna to być bergamotka, ale dopuszcza się też cytrynę, pomarańczę, grejpfruta czy kumkwat);

• skórzane – te nuty są wyrafinowane, bardzo mocne, uwodzicielskie – najczęściej stosowane w perfumach męskich, ewentualnie unisex;

• fougere, paprociowe – to zapachy zawierające w sobie nuty paproci, ale i lawendy, mchu, świeżo skoszonej trawy, a w tle można wyczuć nuty ziołowe i drewniane;

• ziołowe, zielone – to nuty kojarzące się ze świeżością, przypominające np. aromat zielonej herbaty, ale i trawy, bambusa, mięty, majeranku, liści fiołka. Stosuje się je z reguły do komponowania zapachów męskich, dla przełamania ciężkich nut (np. skórzanych czy drzewnych);

• wodne – to takie, które kojarzą się z orzeźwieniem, czystością, bryzą morską, niekiedy zawierają tony lotosu czy lilii morskiej. Są to zapachy lekkie i niezobowiązujące.

Przykładowe perfumy na lato

Wysokie temperatury wzmacniają zapach, a niektóre ciężkie nuty mogą być wręcz drażniące w upalne dni, dlatego na lato lepiej wybrać nieco lżejszy produkt w porównaniu do tego, którego używamy w chłodniejszych miesiącach. Jakich nut zapachowych powinniśmy szukać?

• Cytrusowe – to wybór, który od razu kojarzy się z latem, słońcem, wakacjami. Łączy owocową słodycz ze świeżością i orzeźwieniem. Są też energetyzujące. Sprawdzą się zwłaszcza na wakacjach, szczególnie dla aktywnych osób o duszy podróżnika lub sportowca. Pasują do osób ekstrawertycznych i optymistycznych;

• Zielone (ziołowe) – te nuty również są orzeźwiające, ale w nieco odmienny od cytrusowych sposób. Bardziej niż z szaleństwem na plaży kojarzą się ze spokojnym spacerem przez las. Te zapachy również są uniwersalne – takie nuty sprawdzają się w męskich i damskich perfumach. Pasują do osób szczerych, melancholijnych, tajemniczych;

• Wodne – orzeźwiające perfumy będą idealne na co dzień, sprawdzą się w biznesowych sytuacjach, choć w innych też – są bardzo uniwersalne, będą pasowały do osób eleganckich, nowoczesnych. Te nuty znajdziemy zarówno w męskich, jak i damskich perfumach;

• Kwiatowe – to chyba najczęściej wybierane nuty w perfumach damskich. Są bardzo uniwersalne i latem również warto o nich pamiętać. Delikatne, słodkie zapachy mogą być romantyczne, dziewczęce i świeże, kuszące i zmysłowe, a nawet delikatnie orzeźwiające;

• Szyprowe, paprociowe, orientalne – to nuty, które sprawdzą się przede wszystkim w męskich zapachach na lato (w damskich perfumach mogłyby być zbyt ciężkie).

Warto sięgnąć po wysokiej jakości zapachy sprawdzonych marek, np. wody perfumowane Giorgio Armani. Damski Giorgio Armani Si to idealny letni zapach dla nowoczesnej, niezależnej i szczęśliwej kobiety, dzięki połączeniu nut kwiatowych, owocowych i odrobiny piżmowej elegancji. Z kolei Giorgio Armani Because It’s You zachwyca zmysłowym aromatem cytryny połączonym ze słodkimi maliną, różą i wanilią oraz eleganckim piżmem.

Latem warto też sięgać po lżejsze produkty, dlatego sprawdzą się też damskie wody toaletowe z Hebe czy mgiełki zapachowe Hebe. Mgiełka zapachowa to produkt mniej trwały, ale za to bardzo lekki, nieprzytłaczający – idealny na lato, bo zapewnia nie tylko odświeżenie zapachu, ale i orzeźwienie.

Jak dobierać perfumy dla siebie?

Najważniejszy podział różnych perfum to ten na męskie (cięższe, o wyczuwalnych nutach korzennych, drzewnych) i damskie (słodsze, o nutach kwiatowych, owocowych). Istnieje jednak wiele kompozycji łączących w sobie całkiem różne nuty, czy nawet unisex – pasujących zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie.

Warto również mieć na uwadze, że perfumy i wody perfumowane oraz toaletowe różnią się między sobą zawartością olejków zapachowych:

• perfumy zawierają ich najwięcej (nawet 43%) i są bardzo drogie oraz trudno dostępne;

• nieco mniej olejków mają wody perfumowane (do 20%);

• jeszcze mniej wody toaletowe damskie i męskie oraz wody kolońskie (ok. 3 do 15%);

• wody odświeżające i mgiełki zapachowe zawierają jedynie ok. 1-3% olejków zapachowych.

Im większa zawartość olejków, tym trwalszy będzie zapach – na co dzień jednak rzadko używa się perfum, a pod tym pojęciem znajdziemy wody perfumowane.

Nuta serca, nuta głowy, nuta bazowa – co to znaczy?

Zapach każdych perfum zmienia się w czasie po tym, jak wyląduje na naszej skórze. Przez pierwszych kilkanaście minut (do ok. pół godziny) czujemy aromat, w którym dominuje tzw. nuta głowy. To ona decyduje o pierwszym wrażeniu, jakie zrobi na nas dany zapach. Następnie zapach nieco się zmienia i przez kolejne 2 godziny czuć tzw. nutę serca. Dopiero po tym czasie zapach ewoluuje w nutę bazową, która zostanie z nami najdłużej (utrzymuje się nawet do kilkunastu godzin).

Co z tego wynika? Że nie warto wybierać perfum, kierując się tylko ich zapachem tuż po spryskaniu papierka. Żeby wiedzieć, jak dany zapach będzie ewoluował, najlepszym wyjściem jest wypróbowanie ich na naszej skórze i obserwowanie, jak się zmieniają w ciągu dnia.

Jak wybierać perfumy?

Najważniejszym kryterium wyboru perfum jest oczywiście to, czy podoba nam się zapach. Istnieje jednak kilka wskazówek, które mogą nam ułatwić wybór idealnego produktu.

• Nie spiesz się – na wybór lepiej dać sobie kilka dni, tak aby spośród zapachów, które podobają nam się najbardziej, wszystkie móc potestować przynajmniej przez jeden dzień. Należy nimi spryskać skórę, na której nie ma żadnych innych perfum ani balsamów czy kremów.

• Nie wąchaj wielu perfum naraz – zmysł węchu nie jest u człowieka zbyt dobrze rozwinięty i po trzecim czy czwartym zapachu prawdopodobnie przestaniesz już je rozróżniać.

• Lepiej mieć mniej dobrych perfum, niż dużo kiepskich. Jeśli ogranicza cię budżet, lepszym rozwiązaniem będzie niewielka liczba dobrych jakościowo perfum niż wiele słabej jakości produktów, które nie będą ci się zbytnio podobać albo po prostu będą się całkowicie ulatniać po godzinie. Perfumy to nasza druga skóra, lepiej w nią zainwestować.

• Dostosuj swój wybór do swojego stylu. Chodzi tu nie tylko o ogólny image, ale i charakter. Przykładowo, do osób młodych pasują lżejsze i orzeźwiające nuty, cięższe korzenne zapachy sprawdzą się w przypadku silniejszych osobowości, a nietypowe kompozycje mogą się świetnie sprawdzić dla podkreślenia tajemniczej aury osoby o artystycznej duszy. Zastanów się też, czy to mają być subtelne perfumy do stosowania na co dzień, elegancki zapach do pracy, czy też słodkie i uwodzicielskie perfumy idealne na randkę?

• Dobierz perfumy do pory roku – zimą lepiej sprawdzą się cięższe zapachy o „ogrzewających”, korzennych nutach, sprawdzą się też kadzidła, paczula, piżmo. Z kolei wiosną czy latem szukamy zapachów lekkich, owocowych, słodszych.

Jak wybierać perfumy na prezent?

Wybór perfum dla drugiej osoby nie jest łatwym zadaniem, jeśli nie wiemy na pewno, co dokładnie ta osoba chciałaby otrzymać czy jakich perfum używa. Najlepiej więc dobrać zapach kierując się dwiema podstawowymi zasadami:

• wybieramy zapach bezpieczny i uniwersalny – bez żadnych kontrowersyjnych nut, najlepiej jakiś klasyczny i sprawdzony. Im bardziej specyficzna kompozycja, tym mniejsza szansa, że trafimy w czyjś gust;

• wybieramy zapach dopasowany nie tyle do osobowości drugiej osoby, lecz do okazji – czy będą to perfumy raczej o sportowym charakterze, czy raczej używane na biznesowych spotkaniach albo większych wyjściach.