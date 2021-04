Perły księżnej Kate. To ważna, rodzinna pamiątka

Sobota 17 kwietnia była trudnym dniem dla rodziny królewskiej. Pogrzeb księcia Filipa odbył się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i tak, by najbliżsi mogli oddać mu zasłużone honory. Grono żałobników zebranych w kaplicy Św. Jerzego ograniczone było do 30 osób. Wśród nich znaleźli się książę Karol, Andrzej, Edward, księżniczka Anna, także wnukowie książę William i Harry, który na pogrzeb dziadka przyjechał z USA. W kaplicy hołd księciu oddawała także księżna Kate.

Co mogło przyciągnąć wzrok w jej stroju, to sznur pereł. Dla Kate, ale także dla królowej Elżbiety, to jedna z najważniejszych rodzinnych pamiątek.