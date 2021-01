Jego mama jest w kiepskim stanie. Peter Andre nie może się z nią zobaczyć

Peter Andre to popularny brytyjsko-australijski piosenkarz i autor piosenek. W połowie lat 90. gwiazdor wylansował takie hity jak "I Feel You" i "Mysterious Girl". Artysta przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii razem ze swoją żoną i dziećmi. Muzyk chciał udać się do Australii, żeby spotkać się ze swoimi 80-letnimi rodzicami. Niestet ambasada nie wyraziła na to zgody.