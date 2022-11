Peter Gabriel ogłasza pierwszą europejską trasę po niemal dekadzie i/o - The Tour

Dzisiaj Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną przyszłego roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy Artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album So. Wyprodukowane przez Live Nation 22 koncerty w Europie rozpoczną się w Krakowie 18 maja 2023 r., z kolejnymi koncertami we Włoszech, Francji, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, by zakończyć europejską trasę w Dublinie 25 czerwca 2023 r. Następnie trasa będzie kontynuowana w Ameryce Północnej późnym latem/jesienią, więc śledźcie daty i informacje o biletach.