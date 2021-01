Phil Collins eksmitował byłą żonę. Teraz ona wyprzedaje jego rzeczy

Zobacz: Pandemia zrobiła swoje. Rozstali się w 2020

Orianne, projektantka biżuterii, chyba znalazła sposób, by zagrać byłemu na nosie. "Page Six" donosi, że Cevey wyprzedaje wszystko, co "nie przynosi jej radości". Na aukcję za bezcen trafiły więc... złote płyty Phila Collinsa. Choć niejeden fan dałby za jedną nawet kilka tysięcy dolarów, Cevey sprzedaje je za 100 dolarów.