Phil Collins i Orianne Cevey. Nowe informacje dotyczące ich rozstania

Phil Collins i Orianne Cevey byli małżeństwem przez 9 lat. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w 1999 r. Spotkali się jednak na sali sądowej w 2008 roku, a ich rozwód przeszedł do historii, jako najdroższe rozstanie w show-biznesie. Muzyk musiał zapłacić byłej partnerce aż 47 mln dolarów.

W 2016 r. oznajmili światu, że do siebie wrócili. Związek jednak nie trwał długo - zakończył się niedawno, po 4 latach. Od dłuższego czasu nazwiska tej dwójki nie schodzą z pierwszych stron gazet. Teraz media obiegła informacja o tym, w jaki sposób doszło do rozstania.

Orianne Cevey wzięła ślub za plecami Phila Collinsa

Jak podaje Pagesix.com, artysta był wówczas w swojej posiadłości w Miami, kiedy dostał wiadomość od Orianne. Jego była żona i dziewczyna poinformowała go, że poznała kogoś i chce się rozstać. Co ciekawe, kiedy Cevey napisała tego SMS-a, znajdowała się w tym samym domu, co muzyk. Kobieta bała się jednak powiedzieć o tym Collinsowi prosto w twarz.