Piasek pęka z dumy. Pochwalił się sukcesem bratanka

Andrzej Piaseczny nie należy do gwiazd, które przesadnie chwalą się życiem prywatnym czy pokazują bliskich w mediach. Robi to od czasu do czasu, ale wyraźnie wtedy, kiedy czuje ku temu odpowiednią okazję. Zdarza się na przykład, że pokazuje fanom urocze zdjęcia z ukochaną mamą, zbierając często masę komplementów. Wystąpił z nią także w programie "Starsza pani musi fiknąć".