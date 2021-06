Piasek z Covid-19 bronił się przed szpitalem. "To był kompletny kretynizm"

- Staram się unikać konfrontujących słów. Skoro jesteśmy za wolnością wyboru, a ja jestem za tym, żeby ją szanować, no to po prostu wybierając pewną drogę, musisz się liczyć z konsekwencjami. Nie chcesz się zaszczepić, to niestety musisz wziąć pod uwagę, że ta choroba, w którą nie wierzysz, pokona cię. Chcesz się zaszczepić, wierząc, że to ci pomoże – nie mam żadnego problemu z różnego rodzaju gratyfikacjami dla takich osób - mówił Piasek, dodając z ironią: - "Piasek, ile dostałeś za promowanie szczepień?" Nie dostałem nic, ale chętnie bym dostał.