Pięć lat temu zmarł Zbigniew Wodecki. Córka wciąż czuje jego obecność

- Tak jak już wspomniałam znaków mam sporo i cieszę się z nich ogromnie. Polecam obserwować i czytać znaki osobom, które straciły kogoś bliskiego, to na pewno pozwala na refleksję, chwilę zastanowienia się, dlaczego to widzę, co chcę widzieć, czy coś znamiennego w ciągu dnia się wydarza... - powiedziała w wywiadzie dla "Faktu".