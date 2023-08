Pieczyńska zadziwia sprawnością. Fani pod wrażeniem 63-latki

Aktorka znana jest z tego, że od lat dba o swoją sylwetkę oraz zdrowie. Na Instagramie lubi się dzielić nagraniami, na których pokazuje, jak ćwiczy jogę. Początkowo Pieczyńska nie była przekonana do niej. Myślała, że joga to głównie kadzidełka i siedzenie na podłodze. Jednak jedna z koleżanek namówiła ją do pójścia na zajęcia i wszystko się odmieniło dla gwiazdy. Teraz doszła do takiej sprawności, że jest w stanie wykonywać trudne pozycje.