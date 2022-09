Piękne zachowanie. Tak oddali hołd królowej

- Elżbieta II wyruszyła w swoją ostatnią podróż przez Szkocję. Orszak pogrzebowy jest w drodze z zamku Balmoral do Aberdeen, stamtąd będzie zmierzał do Dundee, następnie przez Perth do Edynburga. Mieszkańcy Szkocji wychodzą na szlak orszaku, aby pożegnać królową. Jak mówią, to pożegnanie jest dla niech bardzo emocjonujące i poruszające. Wszyscy tu wiedzą, że Elżbieta II, która była pół-Szkotką, darzyła ten region Wielkiej Brytanii szczególnym uczuciem - relacjonowała Anna Rączkowska, korespondentka Radia Zet w Londynie.