Piękni i Młodzi mogą zagrać na weselu. Cena zwala z nóg

Czas pandemii koronawirusa z pewnością jest bardzo trudny dla muzyków. Okres wiosenno-letni to moment, kiedy grają najwięcej koncertów, a dzięki temu zarabiają najwięcej.

Skontaktowałam się z menadżerem zespołu, aby potwierdzić te informacje. Okazuje się, że zespół można wynająć na wesele, czy urodziny. Pytałam o formę koncertu niespodzianki, dla mojego brata, który bierze ślub w październiku. Cena mnie nie zaskoczyła, ponieważ nie od dziś wiadomo, że tego typu atrakcje do najtańszych nie należą.

Za godzinny koncert Pięknych i Młodych trzeba zapłacić od 15 tys. zł. Czy to dużo? Z pewnością tak, ale fani często są w stanie zapłacić każdą cenę.

Oprócz tego zespół Piękni i Młodzi pojawi się na wakacyjnej trasie Dwójki. Jak udało nam się ustalić, pierwszy koncert widzowie będą mogli oglądać ze swoich aut. Ze względu na obostrzenia władze stacji nie mogą zorganizować imprezy takiej jak do tej pory.

Zespół Piękni i Młodzi to nie jedyna formacja, która może zawitać na weselu młodej pary. Podobną usługę oferuje After Party. Ich usługi nie są tak wygórowane cenowo.

"To na pewno nie jest 20 tys. zł za koncert. To już nie są te czasy. Trzeba dostosowywać cennik do aktualnej sytuacji" - zdradza Wirtualnej Polsce osoba związana z zespołem.